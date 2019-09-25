Украина драматически проиграла Сербии в пяти сетах

Сербы впервые встретили такое сопротивление

Сборная Украины по волейболу проиграла в драматической борьбе четвертьфинальный поединок чемпионата Европы сборной Сербии - 2:3 (25:21), (23:25), (22:25), (25:19) и (9:15).

Украинцы хорошо начали и без особых проблем выиграли первый сет.

Впоследствии постоянно вели во втором, где наше преимущество порой доходила до четырех очков. Однако провалили финиш второго сета и уступили - 23:25.

Так же в упорной борьбе проходил и третий сет, который тоже удалось взять сербам.

В блестящем стиле наши выиграли четвертый сет, не оставив соперникам ни одного шанса на интригу - 25:19.

Однако все усилия оказались тщетными. Украина провалила пятый решающий сет - 9:15 и не попала в полуфинал.

К сожалению, несмотря на наличие многочисленных работников поддержать Украину в зале Антверпена пришла лишь одна студентка. Зато сербов поддерживали несколько сотен болельщиков.

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Однако и выход в четвертьфинал стал достижением сборной Украины за всю историю.