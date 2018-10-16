Украина - Чехия. LIVE (стартовые составы)

Украинцы одержали победу над чехами в стартовом матче Лиги наций. Фото: ФФУ

Матч лиги наций Украина - Чехия пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". Начало - в 21:45.

На поединке будет работать бригада арбитров из Литвы. Главным судьей встречи будет 40-летний уроженец Каунаса Гедиминас Мажейка. Ему будут помогать Витаутас Симкус и Витенис Казлаускас. Дополнительные рефери - Донатос Румсас и Робертас Валиконис. Четвертый судья - Довидас Сужиеделис.

Судейский наблюдатель - Фриц Штухлик (Австрия). Делегат УЕФА - Маркус Штенгер (Германия).

Матч Лиги наций между Украиной и Чехией начнется в память легендарного игрока и тренера киевского "Динамо" Олега Базилевича, который умер сегодня на 81-м году жизни.

Стартовые составы:

Украина: Пятов, Караваев, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

Запасные: Лунин, Бойко, Кравец, Цыганков, Зинченко, Кулач, Петряк, Макаренко, Бутко, Сидорчук, Пластун, Кривцов

Чехия: Павленка, Новак, Гебре Селассие, Брабец, Барак, Челустка, Дочкал, Янкто, Шик, Павелка, Выдра

Запасные: Коубек, Стронати, Масопуст, Змргал, Шурал, Травник, Крменчик, Цоуфал, Вацлик, Кудела

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После победы над словаками (1:0) сборная Украины стала фаворитом группы в дивизионе В. Если команда Андрея Шевченко финиширует первой, то в следующем сезоне будет играть в дивизионе А среди сильнейших европейских команд. Путевку в финальную часть Евро-2020 потенциальная победа в группе не гарантирует. Для этого надо победить в стыковых матчах. Там сыграют четыре команды, победившие в каждой группе дивизиона В.