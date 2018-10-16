Украина - Чехия 1:0. LIVE (второй тайм)

 
Ексклюзивы
1/5
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
Просмотров: 576
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 585
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 864
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 702
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
2 Просмотров: 4464
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6 Просмотров: 2322
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 882
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
16 Просмотров: 1224
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3708
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
8
19
5
16
11
Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Видео
Все видео
Как Украина в последний раз соперничала с Чехией - видео
Как Украина в последний раз соперничала с Чехией - видео
Роналду развлекся на концерте популярного певца
Роналду развлекся на концерте популярного певца
Лига наций: Испания уступила Англии и другие результаты
Лига наций: Испания уступила Англии и другие результаты
Португалия забила классный мяч в ворота Шотландии - видео
Португалия забила классный мяч в ворота Шотландии - видео
Лига Наций Италия вырвала победу на последних секундах, Россия победила турок
Лига Наций Италия вырвала победу на последних секундах, Россия победила турок
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 882
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3708
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1971
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1665
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4302
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 октября 2018
Просмотров: 297
Худобченко
— Молодой человек! Ми з Мажором синхронно обертаємося на виклик. За секунду собака втрачає інтерес. Я мушу слухати. ...
вторник, 16 октября 2018 20:55

Украина - Чехия 1:0. LIVE (второй тайм)

  Комментировать
Украина - Чехия 1:0. LIVE (второй тайм)
Украинцы одержали победу над чехами в стартовом матче Лиги наций. Фото: ФФУ

Матч лиги наций Украина - Чехия пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". Начало - в 21:45.

На поединке будет работать бригада арбитров из Литвы. Главным судьей встречи будет 40-летний уроженец Каунаса Гедиминас Мажейка. Ему будут помогать Витаутас Симкус и Витенис Казлаускас. Дополнительные рефери - Донатос Румсас и Робертас Валиконис. Четвертый судья - Довидас Сужиеделис.

Судейский наблюдатель - Фриц Штухлик (Австрия). Делегат УЕФА - Маркус Штенгер (Германия).

Матч Лиги наций между Украиной и Чехией начнется в память легендарного игрока и тренера киевского "Динамо" Олега Базилевича, который умер сегодня на 81-м году жизни.

Стартовые составы:

Украина: Пятов, Караваев, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

Запасные: Лунин, Бойко, Кравец, Цыганков, Зинченко, Кулач, Петряк, Макаренко, Бутко, Сидорчук, Пластун, Кривцов

Чехия: Павленка, Новак, Гебре Селассие, Брабец, Барак, Челустка, Дочкал, Янкто, Шик, Павелка, Выдра

Запасные: Коубек, Стронати, Масопуст, Змргал, Шурал, Травник, Крменчик, Цоуфал, Вацлик, Кудела

Первый тайм

3' Чехи выводили Шика на "свидание" с голкипером сборной Украины - в последний момент мяч из штрафной выбил Бурда.

6' Украинцы нанесли первый удар по воротам: Коноплянка навесил в район 11-метровой отметки, Яремчук выиграл верховую борьбу, но пробил несильно и неточно.

10' Момент у Украины! Коноплянка навесил с левого фланга, Яремчук опередил защитников и вратаря и пробил головой рядом со штангой.

12' Новак с правого фланга сместился в центр, немного приблизился к воротам и пробил метров с 25 - выше ворот.

14' Момент у Украины! Коноплянка навесил с правого фланга, Яремчук выиграл единоборство на "втором этаже" - после удара нападающего метров с 10 мяч прошел рядом со штангой.

15' Момент у Чехии: Павелко решился на удар метров с 22 - Пятов в отчаянном прыжке спас украинскую команду.

18' Момент у Чехии: Янкто с левого фланга выскочил один на один с голкипером - Пятов второй раз подряд сумел сохранить ворота на "замке".

21' Шик нанес удар с дальнего расстояния - страж ворот украинцев спокойно с этим справился.

25' Яремчук в который раз пробил головой из пределов штрафной - далеко от ворот. Навес с правого фланга сделал Караваев.

30' Коноплянка сделал хитрую передачу в штрафную - Яремчук и Ярмоленко не поняли партнера.

33' Момент у Украины! Марлос отпасовал на Коноплянку, который с левого фланга прошел в штрафную, обыграл соперника и пробил метров с 12 - вратарь чехов сыграл надежно.

35' Момент у Украины! Марлос сделал передачу в центр на Малиновского, которому немного не хватило точности.

43' ГОООЛЛЛЛЛЛЛЛ - 1:0! Малиновский после паса Яремчука решился на удар метров с 22 - мяч залетел в угол ворот.

45' Янкто пробил с левого фланга в дальний угол - неточно.

Перерыв

Второй тайм

48' Матвиенко сделал навес с левого фланга - Яремчука опекали сразу два защитника и не позволили ему пробить по воротам.

50' Украина заработала право на угловой, подачу выполнил Коноплянка, а арбитр остановил игру, зафиксировав нарушение правил со стороны Яремчука.

53' Шик решил пробить из-за пределов штрафной - выше ворот.

55' Момент у Чехии: Павелка пробил метров с 22, мяч полетел под перекладину - Пятов "потянул" этот удар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Украина в последний раз соперничала с Чехией - видео

После победы над словаками (1:0) сборная Украины стала фаворитом группы в дивизионе В. Если команда Андрея Шевченко финиширует первой, то в следующем сезоне будет играть в дивизионе А среди сильнейших европейских команд. Путевку в финальную часть Евро-2020 потенциальная победа в группе не гарантирует. Для этого надо победить в стыковых матчах. Там сыграют четыре команды, победившие в каждой группе дивизиона В.

Автор: Сергей ТАЛИМОНЧИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Как изменилась Чехия после последней встречи с Украиной - журналист
Как изменилась Чехия после последней встречи с Украиной - журналист Просмотров: 216
Шевченко рассказал о состоянии Ярмоленко и дал совет Яремчуку
Шевченко рассказал о состоянии Ярмоленко и дал совет Яремчуку Просмотров: 873
Сейчас вы читаете новость «Украина - Чехия 1:0. LIVE (второй тайм)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Епископа автокефальной церкви расстреляли в лесу

Избрали Папу Римского с коммунистической страны

На Оскара Уайльда одевали платье и называли "она"

Самое читаемое
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 44731
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27 Просмотров: 28309
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 25958
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 22629
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
8
 Просмотров: 21132
Спорт
Украина уступила Нидерландам в квалификации Евро U-21
Украина уступила Нидерландам в квалификации Евро U-21 Просмотров: 198
Как Украина в последний раз соперничала с Чехией - видео
Как Украина в последний раз соперничала с Чехией - видео
 Просмотров: 324
Экс-игрок "Динамо" рассказал, скучает ли по Киеву
Экс-игрок "Динамо" рассказал, скучает ли по Киеву Просмотров: 432
Как изменилась Чехия после последней встречи с Украиной - журналист
Как изменилась Чехия после последней встречи с Украиной - журналист Просмотров: 216
Умер легендарный игрок и тренер "Динамо"
Умер легендарный игрок и тренер "Динамо" Просмотров: 801
Больше всего комментируют
13
У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ
7
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
4
Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины
3
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента
2
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Голосов: 1169
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua