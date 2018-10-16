Украина - Чехия 1:0. LIVE (второй тайм)

Украинцы одержали победу над чехами в стартовом матче Лиги наций. Фото: ФФУ

Матч лиги наций Украина - Чехия пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". Начало - в 21:45.

На поединке будет работать бригада арбитров из Литвы. Главным судьей встречи будет 40-летний уроженец Каунаса Гедиминас Мажейка. Ему будут помогать Витаутас Симкус и Витенис Казлаускас. Дополнительные рефери - Донатос Румсас и Робертас Валиконис. Четвертый судья - Довидас Сужиеделис.

Судейский наблюдатель - Фриц Штухлик (Австрия). Делегат УЕФА - Маркус Штенгер (Германия).

Матч Лиги наций между Украиной и Чехией начнется в память легендарного игрока и тренера киевского "Динамо" Олега Базилевича, который умер сегодня на 81-м году жизни.

Стартовые составы:

Украина: Пятов, Караваев, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

Запасные: Лунин, Бойко, Кравец, Цыганков, Зинченко, Кулач, Петряк, Макаренко, Бутко, Сидорчук, Пластун, Кривцов

Чехия: Павленка, Новак, Гебре Селассие, Брабец, Барак, Челустка, Дочкал, Янкто, Шик, Павелка, Выдра

Запасные: Коубек, Стронати, Масопуст, Змргал, Шурал, Травник, Крменчик, Цоуфал, Вацлик, Кудела

Первый тайм

3' Чехи выводили Шика на "свидание" с голкипером сборной Украины - в последний момент мяч из штрафной выбил Бурда.

6' Украинцы нанесли первый удар по воротам: Коноплянка навесил в район 11-метровой отметки, Яремчук выиграл верховую борьбу, но пробил несильно и неточно.

10' Момент у Украины! Коноплянка навесил с левого фланга, Яремчук опередил защитников и вратаря и пробил головой рядом со штангой.

12' Новак с правого фланга сместился в центр, немного приблизился к воротам и пробил метров с 25 - выше ворот.

14' Момент у Украины! Коноплянка навесил с правого фланга, Яремчук выиграл единоборство на "втором этаже" - после удара нападающего метров с 10 мяч прошел рядом со штангой.

15' Момент у Чехии: Павелко решился на удар метров с 22 - Пятов в отчаянном прыжке спас украинскую команду.

18' Момент у Чехии: Янкто с левого фланга выскочил один на один с голкипером - Пятов второй раз подряд сумел сохранить ворота на "замке".

21' Шик нанес удар с дальнего расстояния - страж ворот украинцев спокойно с этим справился.

25' Яремчук в который раз пробил головой из пределов штрафной - далеко от ворот. Навес с правого фланга сделал Караваев.

30' Коноплянка сделал хитрую передачу в штрафную - Яремчук и Ярмоленко не поняли партнера.

33' Момент у Украины! Марлос отпасовал на Коноплянку, который с левого фланга прошел в штрафную, обыграл соперника и пробил метров с 12 - вратарь чехов сыграл надежно.

35' Момент у Украины! Марлос сделал передачу в центр на Малиновского, которому немного не хватило точности.

43' ГОООЛЛЛЛЛЛЛЛ - 1:0! Малиновский после паса Яремчука решился на удар метров с 22 - мяч залетел в угол ворот.

45' Янкто пробил с левого фланга в дальний угол - неточно.

Перерыв

Второй тайм

48' Матвиенко сделал навес с левого фланга - Яремчука опекали сразу два защитника и не позволили ему пробить по воротам.

50' Украина заработала право на угловой, подачу выполнил Коноплянка, а арбитр остановил игру, зафиксировав нарушение правил со стороны Яремчука.

53' Шик решил пробить из-за пределов штрафной - выше ворот.

55' Момент у Чехии: Павелка пробил метров с 22, мяч полетел под перекладину - Пятов "потянул" этот удар.

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После победы над словаками (1:0) сборная Украины стала фаворитом группы в дивизионе В. Если команда Андрея Шевченко финиширует первой, то в следующем сезоне будет играть в дивизионе А среди сильнейших европейских команд. Путевку в финальную часть Евро-2020 потенциальная победа в группе не гарантирует. Для этого надо победить в стыковых матчах. Там сыграют четыре команды, победившие в каждой группе дивизиона В.