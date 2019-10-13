"Украина будет играть на победу" – Соболь

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о предстоящем матче квалификации Евро-2020 с Португалией.
Сообщает "Трибуна"
"Играть на победу, другой задачи у нас не стоит. Постараемся и в матче с таким грозным соперником не отходить от своей игры.
У нашей сборной сейчас такой менталитет, что на мы на каждый матч выходим с целью взять три очка, вне зависимости от ранга оппонента", — сказал Соболь.
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Матч Украина — Португалия состоится 14 октября.
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