"Украина будет играть на победу" – Соболь

Соболь говорит, что в сборной менталитет победителей

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о предстоящем матче квалификации Евро-2020 с Португалией.

Сообщает "Трибуна"

"Играть на победу, другой задачи у нас не стоит. Постараемся и в матче с таким грозным соперником не отходить от своей игры.

У нашей сборной сейчас такой менталитет, что на мы на каждый матч выходим с целью взять три очка, вне зависимости от ранга оппонента", — сказал Соболь.

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Матч Украина — Португалия состоится 14 октября.