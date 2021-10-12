Украина – Босния и Герцеговина –1:0 (Первый тайм)

Эдин Джеко впервые играет против Украины. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины в до сих пор фартовом Львове принимает сборную Боснии и Герцеговины. Прошло три дня с тех пор, как наша команда впервые в отборочном цикле выиграла. А если это произошло в шестом по счету матче, то это означает лишь одно - мы теперь будто едем верхом на тигре. И самое страшное в этой ситуации - остановиться!

До сих пор мы играли со всеми балканскими сборными кроме именно Боснии. И вот теперь должны сдержать Джеко и партнеров. Впрочем защитникам "Шахтера" эта задача не является новой - совсем недавно горняки принимали дома "Интер" с известным боснийцем в линии атаки.

Сегодня будет игра от ножа. Оба соперника припереть к стенке и обоим надо побеждать. Поражение, если не перечеркнет все шансы на поездку на Кубок мира в Катар, то сделает шансы увидеть себя в стране на Аравийском полуострове весьма призрачными.

Верим в талант наших ребят, их работоспособность и мастерство.

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Стали известны стартовые составы команд. Александр Петраков не внес никаких изменений по сравнению с матчем в Хельсинки.

Украина: Пятов – Соболь, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тымчик – Степаненко – Цыганков, Шапаренко, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Корниенко, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Зубков, Харатин, Булеца, Довбик, Сикан.

Босния и Герцеговина: Шехич – Чивич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович – Колашинац, Налич, Хаджиахметович – Превляк, Джеко, Гояк.

Запасные: Василь, Пирич, Газибегович, Джумич, Зилькич, Менало, Ковачевич, Прцич, Ципетич, Йовичич, Сарич, Демирович.

Игра началась!

2 мин. Яремчук попытался прорваться по правому флангу, но не хватило скорости.

5 мин. Боснийцы пытаются успокоить игру, подолгу контролируя мяч в защите.

9 мин. Длительная атака украинцев завершилась не слишком сильным и не очень точным ударом Забарного. Плюс Яремчук забежал в офсайд.

11 мин. Первая желтая карточка в матче. Чивич грубо сбил Ярмоленко.

13 мин. Гояк после паса Стевановича бил с 25 метров, но не попал.

15 мин. ГОЛ !!! Ярмоленко после прострела Цыганкова забивает столь нужный Гол! 1:0!!

17 мин. В обороне отсиживались гости, но упустили первую же опасную атаку украинцев. Цыганков красиво избежал офсайда и отдал выверенную до сантиметров подачу на Ярмоленко.

19 мин. Ахмедходжич грубо сбил Шапаренко и получил желтую карточку. Это уже второй горчичник у боснийцев.

23 мин. Боснийцы 4 минуты непрерывно владеют мячом, наши сидят в глухой защите.

24 мин. Очень быструю классическую контратаку провели наши крайние защитники. Соболь отдал Тимчику, тот выходил один на один, но Шехич на этот раз спас.

29 мин. Гояк и Превляк провели контратаку, последний толкнул Матвиенко и пробил. Хорошо, что Пятов выручил!

30 мин. И сразу же Степаненко отдал идеальную передачу на Цыганкова, но Виктор не попал головой с 5 метров!