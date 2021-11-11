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четверг, 11 ноября 2021 19:01

Украина — Болгария — 0:1 (Первый тайм)

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Украина — Болгария — 0:1 (Первый тайм)
Украина проведет генеральную репетицию перед Боснией. Фото: УАФ

Добрый вечер!

Сегодня после продолжительного перерыва сборная Украины возвращается в Одессу, где сыграет последнюю товарищескую игру перед решающим матчем отбора на Кубок мира против сборной Боснии.

Пока неизвестно, как эту игру рассматривает тренер сборной Александр Петраков: как последнюю репетицию основы перед матчем года, или как проверку ближайшего резерва. Однако в любом случае нашей команде необходима победа, которая создаст позитивный психологический фон перед поездкой в ​​боснийский город Зеница.

Слишком мало мы побеждали в этом году и лишняя победа нам точно не помешает.

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик

Запасные: Пятов, Ризнык, Корниенко, Качараба, Караваев, Степаненко, Коваленко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Сикан, Яремчук

Болгария: Михайлов, Велковски, Димитров, Христов, Йорданов, Неделев, Цонев Б., Цонев Р., Кирилов, Десподов, Илиев А.

Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, Иванов, Минчев, Чочев, Илиев Д., Цветанов, Илиев И.

Игра началась!

1 мин. Зинченко! Ярмоленко прошел по правому флангу и отдал Зинченко. Тот как в матче со Швецией бил с отскоком от земли, но мяч перелетел ворота.

3 мин. Болгария ответила атакой по правому флангу, но до удара дело не дошло.

6 мин. Снова проход Ярмоленко, но Зубков не успел на прострел.

8 мин. Да что такое! Снова проход Ярмоленко, снова удар Зинченко и снова неудачный удар.

11 мин. Тымчик классным подкатом отобрал мяч у Цонева, но арбитр считал, что украинец действовал слишком жестко.

12 мин. Зубков!! Бил с трех метров после навеса того же Ярмоленко и не попал. Выше ворот!

15 мин. Гол забивают наши, но Довбик залез в офсайд и классный прострел Тымчика ушел в мусорную корзину.

18 мин. Замена в Болгарии. Вместо Иорданова вышел Турицов. Травмировался защитник.

19 мин. Зинченко в третий раз бил после прострела с правого фланга, но снова неудачно. На этот раз попадает в соперника.

21 мин. После углового мяч засуетился в штрафной гостей, но ударить никто не сумел. Просто шквал атак украинцев.

24 мин. Турицов сбил Зубкова, когда тот на вираже входил в штрафную. Штрафной удар пробил Малиновский, но не попал.

26 мин. Зубков пробил, Михайлов парировал, но не дали добить защитники.

30 мин. Успокоилась игра. Сумели сдержать болгары затяжной стартовый штурм нашей команды.

35 мин. 0:1. А вот болгары забивают чуть ли не в первой серьезной атаке. Матвиенко сбросил Тимчику, тот проиграл борьбу и Кириллов пробил Бущана.

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