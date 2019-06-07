Украина без проблем обыграла сборную Сербии в Харькове

Андрей Ярмоленко под конец игры реализовал пенальти и поставил точку в матче.

Последний на данный момент матч между Сербией и Украиной состоялся в ноябре 2016 года. Украина уже провела все официальные матчи в том году и в этой встрече имела возможность проверить ближайший резерв.

Сербия активно начала поединок и регулярно создавала проблемы у ворот украинской команды, которой не хватало сыгранности. Украина смогла прийти в себя ближе к концу первого тайма и даже сумела открыть счет. После прострела со стороны Федецкого мяч от Зозули отскочил к Шахову, который из центра штрафной площадки расстрелял ворота Райковича.

Второй тайм прошел по схожему сценарию. У "желто-синих" активно действовали вышедшие на замену Ярмоленко, Зинченко и Беседин. Одна из атак подопечных Шевченко завершилась довольно сомнительным фолом против Ярмоленко, за что арбитр поставил пенальти в ворота сербов. Сам Андрей подошел к исполнению одиннадцатиметрового и установил окончательный результат.

Украина – Сербия 2:0

Голы: Шахов, 38, Ярмоленко, 87 (с пенальти).

Украина: Бойко – Бутко, Ордец, Кривцов, Федецкий – Малышев – Караваев (Петряк, 46), Сидорчук (Ротань, 46), Шахов (Зинченко, 77), Цыганков (Ярмоленко, 65) – Зозуля (Беседин, 62).

Сербия: Райкович (Йованович, 46) – Игньовски (Иванович, 77), С. Митрович, Д. Тошич (Максимович, 83) – Младенович, Гудель, Радоя, Катай (Митрович, 69), З. Тошич (Маркович, 46) – Павлович (Пешич, 46).

Предупреждения: Зозуля, Ротань – Иванович.

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Таким образом, Украина и Сербия встречались между собой пять раз. Все предыдущие встречи завершались победами нашей команды, которая пропустила при этом лишь один гол. Однако ни один из этих матчей не носил официального характера.Матч Украина – Сербия состоится на "Арене-Львов" в пятницу, 7 июня и начнется в 21:45.