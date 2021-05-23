Украина – Бахрейн (Live)

На этот раз сборная Украины сыграет почти без легионеров. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сборная Украины, несколько дней назад начала подготовку к Евро-2021 готова нам показать первую премьеру. Сегодня наш соперник - сборная Бахрейна - арабской страны бассейна Персидского залива.

Украинцы будут играть без основных легионеров, поскольку в Европе только заканчиваются ведущие чемпионаты. Поэтому задача Андрея Шевченко и его тренерского штаба - проверка ближайшего резерва сборной.

Собственно, стартовый состав Украины подтверждает эти слова:

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Марлос, Зубков, Беседин

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