Украина – Бахрейн (Live)

Добрый вечер!
Сборная Украины, несколько дней назад начала подготовку к Евро-2021 готова нам показать первую премьеру. Сегодня наш соперник - сборная Бахрейна - арабской страны бассейна Персидского залива.
Украинцы будут играть без основных легионеров, поскольку в Европе только заканчиваются ведущие чемпионаты. Поэтому задача Андрея Шевченко и его тренерского штаба - проверка ближайшего резерва сборной.
Собственно, стартовый состав Украины подтверждает эти слова:
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Марлос, Зубков, Беседин
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