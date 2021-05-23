Украина – Бахрейн – 0:0 (Второй тайм)

На этот раз сборная Украины сыграет почти без легионеров. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сборная Украины, несколько дней назад начала подготовку к Евро-2021 готова нам показать первую премьеру. Сегодня наш соперник - сборная Бахрейна - арабской страны бассейна Персидского залива.

Украинцы будут играть без основных легионеров, поскольку в Европе только заканчиваются ведущие чемпионаты. Поэтому задача Андрея Шевченко и его тренерского штаба - проверка ближайшего резерва сборной.

Собственно, стартовый состав Украины подтверждает эти слова:

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Марлос, Зубков, Беседин

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Играют гимны стран.

Игра началась!

2 мин. Тимчик прошел по правому флангу, но выполнить точную передачу в центр штрафной не сумел. А жаль! атака была перспективной.

5 мин. Рисунок игры становится ясным: Украина атакует, Бахрейн отбивается. Пока совсем без мяча гости.

7 мин. Матвиенко хорошо выводил Марлоса, но споткнулся с мячом донецкий украинец.

11 мин Долго катали мяч украинцы, но лазейки в защите Бахрейна так и не нашли.

14 мин. Трубин ошибся с передачей перед собственными воротами и едва не привез выход один на один. Угловой гостей опасным не был.

16 мин. Кривцов заработал предупреждение за грубую игру.

20 мин. Гости прострелили с фланга Миколенко, но Трубин спокойно забрал мяч.

22 мин. Миколенко прорвался по левому флангу и отдал на Шапаренко в центр. Николаю не дали качественно пробить.

25 мин. Степаненко опасно ударили по колену, но поднялся Тарас. Хотя лежал долго.

28 мин. Опять Тымчик прорывался, но на этот раз даже угловой не удалось заработать.

30 мин. Первый удар в створ после рикошета от Степаненко нанесли гости. Трубин среагировал на рикошет.

34 мин. Зубков забежал в офсайд и получил порцию критики от Матвиенко. А в следующей атаке Беседин бил по воротам и размял голкипера гостей.

37 мин. Марлос и Беседин пока первые кандидаты на замену.

39 мин. Штрафной в исполнении Марлоса - в метре от ворот.

41 мин. Степаненко и Марлос классно обыгрались перед штрафной площадкой, но завершающий удар Беседина заблокировали.

45 мин. Маленький штурм устроили украинцы, но никак не удается вывести кого-то на завершающий удар. И сразу свисток на перерыв.

Возобновилась игра.

Замены в нашей команде. Довбик, Судаков и Цыганков выходят на поле вместо Зубкова, Степаненко и Беседина.