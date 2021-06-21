Украина – Австрия (Live)

Главной надеждой австрийцев будет форвард Марко Арнаутович. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Он по-настоящему станет хорошим, если сборная Украины победит сегодня команду Австрии. В случае ничьей все будут утверждать, что это договорняк. В случае поражения нам придется ждать завершения группового турнира и дрожать.

Победа - единственный шанс украинсцев на продолжение борьбы в турнире. Объясню, почему. В 1/8 финала нас с большой вероятностью ожидать сборная Италии. Выходить на нее после сомнительной ничьей - самоубийство. Уверенности нашим игрокам может добавить только победа над Австрией. Тогда мы получим шанс.

Кто знает, может, и Андрей Шевченко получит шанс показать себя всей Италии, если победит их сборную. Но это я слишком забегаю вперед. Сегодняшняя задача-минимум - не уступить сборной Австрии, которая тоже мечтает не проиграть. А об максимуме я уже писал.

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Уже объявили стартовые составы команд:

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик.

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер.

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Онисиво, Калайджич