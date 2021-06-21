Украина – Австрия – 0:1 (Первый тайм)

Главной надеждой австрийцев будет форвард Марко Арнаутович. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Он по-настоящему станет хорошим, если сборная Украины победит сегодня команду Австрии. В случае ничьей все будут утверждать, что это договорняк. В случае поражения нам придется ждать завершения группового турнира и дрожать.

Победа - единственный шанс украинсцев на продолжение борьбы в турнире. Объясню, почему. В 1/8 финала нас с большой вероятностью ожидать сборная Италии. Выходить на нее после сомнительной ничьей - самоубийство. Уверенности нашим игрокам может добавить только победа над Австрией. Тогда мы получим шанс.

Кто знает, может, и Андрей Шевченко получит шанс показать себя всей Италии, если победит их сборную. Но это я слишком забегаю вперед. Сегодняшняя задача-минимум - не уступить сборной Австрии, которая тоже мечтает не проиграть. А об максимуме я уже писал.

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Уже объявили стартовые составы команд:

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик.

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер.

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Онисиво, Калайджич

Звучат гимны команд.

Исторический матч начался. Матч, после которого какая-то из сборных впервые выйдет в 1/8 финала. А, возможно, обе сборные.

2 мин. Шлагер прорывался и снова флангом Миколенко, но Зинченко успел выбить мяч.

4 мин. Ярмоленко отвечает тем же, только его пас прерывает голкипер.

7 мин. Забитцер пробивает из-за пределов штрафной, но очень неточно.

10 мин. Прессингуют австрийцы и нашим далеко не всегда удается вырваться из-под тисков прессинга. Инициатива в Австрии.

13 мин. Украинцы поют знаменитый хит про Путина, а австрийцы подпевают. Только российский комментатор делает вид, что ничего не слышит.

16 мин. Караваев жестоко обрезается, но австрийцы получают немного - лишь угловой.

20 мин. Почти половину первого тайма сыграли команды, а наши еще не создали ни одного момента. Даже намека на него.

22 мин. ГОЛ! Доигрались. Восходящая "звезда" Илья Забарный не удержал Баумгартнера во время углового и вынимайте - 0:1.

24 мин. Шестой угловой подали только австрийцы. А наши на поле где? Во что мы играем? Рассчитывали на - 0:0?

27 мин. Очень пассивная и неорганизованная сборная Украины. Ужасная игра.

29 мин. Наконец. Шапаренко прорвался по флангу и ударил в дальний нижний угол. Голкипер вытащил, а Ярмоленко не успел на добивание.

33 мин. Автору гола Баумгартнеру не очень хорошо после столкновения головами. Вместо него есть получается Шоп.

35 мин. Бущан и Караваев ошибаются по очереди и наша команда просто не может выйти из своей половины поля.

37 мин. Бущан из последних сил вытягивает удар Лаймера. Так можно и 0:3 в первом тайме получить.

39 мин. Малиновский бездарно теряет мяч на своей половине поля. Будто балет какой-то изображают наши, а не в футбол играют. Полное преимущество соперника.