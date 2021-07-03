Украина – Англия (Live)

Украина проиграла Англии на домашнем Евро. Фото: УНИАН

Добрый вечер!

При любых условиях этот вечер в Риме, как и сам Евро будет хорошим для Украины. Наша сборная уже выполнила задачу-максимум, пробившись в четвертьфинал. И хотя мы имеем две победы при двух поражениях, но в памяти останется результат.

Сегодня можно попробовать одержать третью победу. Которая, безусловно, станет крупнейшим достижением сборной Украины за всю ее историю. Дело осталось за малым - победить непобедимую на этом чемпионате сборную Англии. К тому же англичане еще не пропустили ни одного мяча.

Конечно, они пока не производят впечатления как сборная Италии, но по стоимости игроков значительно превосходят ее. Словом, надежда у нас есть, но она очень скудная.

Мы мало что можем потерять в этой игре, но получить можем невиданную доселе славу. Словом, поле ровное, мяч круглый.

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Стали известны составы команд:

Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

У нас одна замена - вместо Степаненко выйдет Миколенко. Признаться, такая замена мало радует. Оба матча со Степаненко в старте мы выиграли, а с Миколенко - проиграли два из трех.