Украина – Англия (Live)

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 441
"Крестик - не древняя традиция" - как в маленьком городке развивают уникальную старинную вышивку
"Крестик - не древняя традиция" - как в маленьком городке развивают уникальную старинную вышивку
Просмотров: 504
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 2826
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 4860
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
6 Просмотров: 279
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 2169
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 855
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 585
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 279
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 1593
Фото
Все фото
3
4
5
4
6
&quot;Есть чему поучиться у детей&quot; - Зеленский обратился к футболистам
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
&quot;Мы прошли в 1/4 финала&quot; - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
В матче со Швецией Довбык побил рекорд трехкратного обладателя &quot;Золотого мяча&quot;
В матче со Швецией Довбык побил рекорд трехкратного обладателя "Золотого мяча"
Видео
Все видео
Dzidzio с Роговцевой записал видео в поддержку сборной
Dzidzio с Роговцевой записал видео в поддержку сборной
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
Англия смогла выбить Украину с Евро
Англия смогла выбить Украину с Евро
Италия победила Бельгию в четвертьфинале Евро
Италия победила Бельгию в четвертьфинале Евро
Евро-2020/21: Испания в четвертьфинале победила Швейцарию
Евро-2020/21: Испания в четвертьфинале победила Швейцарию
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 1404
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 963
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2376
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 351
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
суббота, 03 июля 2021 21:00

Украина – Англия (Live)

  Комментировать
Украина – Англия (Live)
Украина проиграла Англии на домашнем Евро. Фото: УНИАН

Добрый вечер!

При любых условиях этот вечер в Риме, как и сам Евро будет хорошим для Украины. Наша сборная уже выполнила задачу-максимум, пробившись в четвертьфинал. И хотя мы имеем две победы при двух поражениях, но в памяти останется результат.

Сегодня можно попробовать одержать третью победу. Которая, безусловно, станет крупнейшим достижением сборной Украины за всю ее историю. Дело осталось за малым - победить непобедимую на этом чемпионате сборную Англии. К тому же англичане еще не пропустили ни одного мяча.

Конечно, они пока не производят впечатления как сборная Италии, но по стоимости игроков значительно превосходят ее. Словом, надежда у нас есть, но она очень скудная.

Мы мало что можем потерять в этой игре, но получить можем невиданную доселе славу. Словом, поле ровное, мяч круглый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Англия смогла выбить Украину с Евро

Стали известны составы команд:

Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

У нас одна замена - вместо Степаненко выйдет Миколенко. Признаться, такая замена мало радует. Оба матча со Степаненко в старте мы выиграли, а с Миколенко - проиграли два из трех.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина – Англия (Live)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Мать убила четырех детей, чтобы помириться с мужем

Киевский князь уничтожил столицу хозар

Самое читаемое
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 10854
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 6129
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 4860
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
 Просмотров: 4446
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4266
Спорт
Дания стала третьим полуфиналистом Евро
Дания стала третьим полуфиналистом Евро
 Просмотров: 126
Британская телеведущая оскорбила форму сборной Украины
Британская телеведущая оскорбила форму сборной Украины 1 Просмотров: 990
Букмекеры озвучили коэффициенты на матч Украина-Англия
Букмекеры озвучили коэффициенты на матч Украина-Англия Просмотров: 846
"До сих пор не верю" - определились комментаторы игры Украины против Англии
"До сих пор не верю" - определились комментаторы игры Украины против Англии Просмотров: 810
Легендарный динамовец указал слабые стороны английских защитников
Легендарный динамовец указал слабые стороны английских защитников Просмотров: 405
Больше всего комментируют
6
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
6
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
Голосов: 248
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть