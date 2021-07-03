Украина – Англия – 0:3 (Второй тайм)

Украина проиграла Англии на домашнем Евро. Фото: УНИАН

Добрый вечер!

При любых условиях этот вечер в Риме, как и сам Евро будет хорошим для Украины. Наша сборная уже выполнила задачу-максимум, пробившись в четвертьфинал. И хотя мы имеем две победы при двух поражениях, но в памяти останется результат.

Сегодня можно попробовать одержать третью победу. Которая, безусловно, станет крупнейшим достижением сборной Украины за всю ее историю. Дело осталось за малым - победить непобедимую на этом чемпионате сборную Англии. К тому же англичане еще не пропустили ни одного мяча.

Конечно, они пока не производят впечатления как сборная Италии, но по стоимости игроков значительно превосходят ее. Словом, надежда у нас есть, но она очень скудная.

Мы мало что можем потерять в этой игре, но получить можем невиданную доселе славу. Словом, поле ровное, мяч круглый.

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Стали известны составы команд:

Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

У нас одна замена - вместо Степаненко выйдет Миколенко. Признаться, такая замена мало радует. Оба матча со Степаненко в старте мы выиграли, а с Миколенко - проиграли два из трех.

Звучат гимны команд. Наши поют вдохновенно.

Матч начался!

2 мин. Англия по-хозяйски взялась штурмовать наши ворота.

4 мин. Кейн уже забивает - 0:1 Шапаренко не успел за Стерлингом, тот отдал на ход Кейну.

7 мин. Наши попытались изобразить атаку, но удар Яремчука издалека заблокировали защитники.

10 мин. Наши надолго забрали мяч, но без остроты у английских ворот.

13 мин. После пропущенного гола наши выглядят неплохо. Только надо было так играть с первых минут.

17 мин. Первая серьезная атака в наших. Роман Яремчук с левого фланга врывался в штрафную, но Пикфорд парировал удар.

21 мин. По очереди бьют по ногам соперники Матвиенко и Стерлинга. Ну, Стерлингу так и надо.

26 мин. Выровнялась игра и проходит почти без ворот.

29. мин Кейн бил головой, но значительно выше ворот.

33 мин. Англия прочно захватила инициативу и вовсю штурмует наши ворота. Бущан дважды спасает.

35 мин. Кривцов, который не уследил за Кейном, травмировался и покидает поле. Цыганков вместо него.

38 мин. Очередную попытку удара от Ярмоленко блокируют английские защитники.

42 мин. Яремчук прорывался по правому флангу, но остроты создать не удалось.

43 мин. Шапаренко бил из-за пределов штрафной, но совсем немного не попал.

45 мин. Первый тайм закончился. Пока минимально уступаем.

Возобновилась игра во втором тайме.

И опять то же. Магуайр забивает второй гол.