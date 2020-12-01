Уейн Гретцки набрал 3000 балов

Уейн в детстве разговаривал по-украински. Фото NHL com

1 декабря 1996 года форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Уэйн Гретцки набрал 3000 очков по системе гол+пас.

Гретцки стал первым и до сих пор единственным игроком в истории НХЛ, которому удалось выйти на отметку в 3000 набранных очков (регулярные чемпионаты и плей-офф). В тот день он забил гол и отдал голевую передачу, чем помог "Рейнджерс" на своем льду обыграть "Монреаль Канадиенс" со счетом 6:2.

Уэйн Гретцки - потомок украинских переселенцев. Он подтвердил, что сначала он общался с бабушкой только на украинском. Она учила его нашему языку, так как не знала английского. Была обычной домохозяйкой.

Уэйн поддерживает украинских фронтовых врачей, понимая, что между Украиной и Россией идет война. Направляет им медикаменты.

Его отец Уолтер говорит на украинском. Он пережил инсульт, после чего наступила амнезия. Он не мог разговаривать - порывался что-то говорить, а его никто не понимал. И только одна из сестер в Канаде поняла, что происходит: "Он по-украински говорит!" Уолтер помнил только свой первый язык, поэтому после выздоровления начал с нуля учить английский.

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Гретцки завершит карьеру, набрав в общей сложности 3117 очков: 2857 в регулярных сезонах и 260 в плей-офф.