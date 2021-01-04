УЕФА включил двух украинцев в топ-50 талантов мира

Анатолий Трубин проявил себя в ЛЧ. Фото: ФК "Шахтер"

Защитник "Динамо" 18-летний Илья Забарный и вратарь "Шахтера" 19-летний Анатолий Трубин попали в перечень наиболее перспективных футболистов мира.

УЕФА определилось из топ-50 наиболее талантливых молодых футболистов мира, за которыми стоит наблюдать 2021-го, сообщает официальный сайт организации.

Также в списке присутствует игрок "Лестера" Уэсли Фофана. Игроки "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем и Юссуфа Мукоко, вингер "Барселоны" Педри и футболист "Милана" Йенс Петтер Гауг.

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Анатолий Трубин 2020 года вытеснил из ворот капитана "Шахтера" Андрея Пятова. А Илья Забарный стал основным игроком "Динамо" и дебютировал за сборную Украины.