УЕФА потерял сотни миллионов евро из-за изменения формата Лиги чемпионов

Лига чемпионов состоялась по сокращенному форматом. Фото: REUTERS

УЕФА понес большие финансовые потери из-за изменения формата Лиги чемпионов.

Начиная с четвертьфинала турнира, клубы проводили один матч. Игры проходили без зрителей.

"Мы видели, что Английская Премьер-лига потеряла 330 миллионов, а Бундеслига - 200. Сейчас мы согласовываем с УЕФА цифры, которые предусматривают сокращение выплат за телевизионные права на Лигу чемпионов и Лигу Европы на 575 миллионов. Эти деньги не будут распределены" , - сказал председатель Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли в комментарии BBC.

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Лига чемпионов проводилась в "формате восьми", когда 8 команд собрались в одной стране. Победителем турнира стала "Бавария", которая в финале обыграла ПСЖ - 1:0.