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пятница, 26 марта 2021 11:09

УЕФА основал Кубок кубков

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УЕФА основал Кубок кубков
Последний Кубок кубков "Динамо" выиграло в 1986 году.Фото: fanpicture.ru

26 марта 1960 УЕФА основал третий по счету европейский трофей для клубов - Кубок обладателей кубков. В нем имели право играть обладатели кубков своих стран.

Первый розыгрыш состоялся в следующем году. "Фиорентина" в двух матчах победила шотландский "Глазго Рейнджерс". Начиная с третьего розыгрыша финал состоял из одного матча. С 1973 года победитель Кубка кубков разыгрывал Суперкубок с победителем Кубка чемпионов.

Четыре раза в финалах играли советские команды. Киевское "Динамо" дважды побеждало - в 1975 и 1986 годах. Оба раза счет был - 3:0. Сначала был бит венгерский "Ференцварош", а затем - испанский "Атлетико".
В 1981 году Кубок выиграло тбилисское "Динамо". В финале грузины победили "Карл Цейс" из ГДР - 2:1.

И только московское "Динамо" проиграло финал в 1972 году, уступив шотландскому "Глазго Рейнджерс" - 2:3.

С образованием Лиги чемпионов турнир начал приходить в упадок. Лучшие клубы играли в Лиге чемпионов. Уровень турнира упал. последний финал прошел в 1999 году. "Лацио" победил "Мальорку" - 2:1.

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Лишь пять команд выигрывали Кубок Кубков более одного раза: по два раза - "Динамо" (Киев), "Милан", "Челси" и "Андерлехт"; и четыре раза - "Барселона".

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Дата
26
марта

УЕФА основал Кубок кубков

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