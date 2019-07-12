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пятница, 12 июля 2019 09:03

УЕФА объявил сумму выплат в Лиге чемпионов

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УЕФА объявил сумму выплат в Лиге чемпионов
Участники Лиги чемпионов получат от УЕФА щедрые призовые

Союз европейских футбольных ассоциаций раскрыл финансовые детали Лиги чемпионов следующего сезона.

2,04 миллиарда евро будет выделено на выплаты участникам Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Каждый участник группового этапа турнира получит 15,2 млн евро. За каждую победу дополнительно выплачиваться 2,7 евро, за ничью - 0,9 млн.

Участники 1/8 финала получат по 9,5 млн, четвертьфиналисты - 1,5 млн, представители 1/2 финала - 12 млн, а финалисты - 15 млн. Победитель дополнительно получит от УЕФА еще 4 млн евро.

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Победителем прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов стал "Ливерпуль", который в финале в Мадриде победил "Тоттенхэм" 2:0.

https://football24.ua
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