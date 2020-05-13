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среда, 13 мая 2020 12:16

УЕФА не планирует отменять предварительные раунды еврокубков

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УЕФА не планирует отменять предварительные раунды еврокубков
УЕФА опроверг отмену предварительных раундов еврокубков. Фото: Reuters

Пресс-служба УЕФА прокомментировала информацию СМИ о том, что отборочные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21 могут быть сокращены или отменены.

"УЕФА никогда не рассматривал возможности лишения победителей чемпионатов стран их естественного права пытаться выйти в групповой этап Лиги чемпионов благодаря результатам на поле. Об том сообщает ole.org.ua.

УЕФА в настоящее время следит за развитием ситуации и любым потенциальным влиянием на формат отборочных туров для клубных соревнований следующего сезона. На сегодняшний день никаких конкретных вариантов по формату квалификации для европейских клубных соревнований не разработано", — говорится в заявлении.

Напомним, розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.

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27 мая исполнительный комитет УЕФА проведет видеоконференцию, в рамках которой будет решаться судьба квалификационных раундов ЛЧ и ЛЕ.

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