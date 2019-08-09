УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов

Месси справа) и Роналду (справа) среди претендентов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов прошлого сезона

Названы претенденты на награды по итогам Лиги чемпионов за сезон 2018/19.

Победитель турнира английский "Ливерпуль" представлен пятью игроками, сообщает официальный сайт УЕФА.

В частности, в круг претендентов на призы попали вратарь Алиссон, защитники Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк, полузащитник Джордан Хендерсон и форвард Садьйо Мане.

Полный перечень номинантов на награды по позициям в Лиге чемпионов 2018/19:

Вратари: Алиссон ( "Ливерпуль"), Уго Льорис ( "Тоттенхэм"), Марк-Андре тер Штеген ( "Барселона")

Защитники: Трент Александер-Арнольд ( "Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ( "Ливерпуль"), Маттейс Где Лигт ( "Аякс / Ювентус")

Полузащитники: Фрэнки де Йонг ( "Аякс" / "Барселона"), Джордан Хендерсон ( "Ливерпуль"), Кристиан Эриксен ( "Тоттенхэм")

Нападающие: Садьйо Мане ( "Ливерпуль"), Лионель Месси" (Барселона "), Криштиану Роналду (" Ювентус ")

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Победителей назовут 29 августа на жеребьевке группового этапа в Монако.