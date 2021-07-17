УЕФА назвал города, где будут играть финалы Лиги чемпионов

УЕФА компенсировала потери Стамбула. Фото: Reuters

УЕФА определился с городами и стадионами, где в ближайшие годы состоятся финалы клубных турниров.

Финал Лиги чемпионов-2023 перенесен из Мюнхена в Стамбул на Олимпийский стадион. Причина — перенос решающего матча ЛЧ-2021 из Стамбула в Порту. Кроме этого, крупнейший город Турции примет жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конфедераций в 2021-м и 2022 годах.

Мюнхену же отдали финал ЛЧ 2025 года, а в 2024-м решающий матч Суперлиги примет лондонский "Уэмбли".

Ирландский Дублин проведет финал Лиги Европы в 2024 году, а испанский Бильбао примет финал Лиги чемпионов среди женщин в 2024-м и финал Лиги Европы в 2025 годах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кейн устроил демарш "Тоттенхэму"

Финал нынешнего года принимал Порту. В решающем матче "Челси" обыграл "Манчестер Сити" - 1:0.