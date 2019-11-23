УЕФА наказал "Мальме" перед матчем с "Динамо"

В матче с "Динамо" в Мальме ожидается аншлаг

Новоиспеченный вице-чемпион Швеции "Мальме" перед домашним матчем Лиги Европы с киевским "Динамо" (28 ноября) подвергся серьезным санкциям со стороны УЕФА за поведение болельщиков во время сентябрьской еврокубковой встречи против "Копенгагена" (1:1). Об этом пишут "Факты".

За использование фанатами пиротехники, бросание с трибун посторонних предметов и блокирование входов в сектора шведский клуб оштрафован на 66 тысяч евро.

Кроме того, в случае повторного нарушения (испытательный срок — один год) на 21-тысячной "Сведбанк Арене" закроют 5 тысяч мест на северной трибуне. Кстати, на игру против "Динамо" шведы уже продали более 19 тысяч билетов.

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Из-за различных нарушений болельщиков клуб в 2019 году уже заплатил 190 тысяч 500 евро штрафов. При этом 19 фанатам запрещено посещать домашние матчи команды.