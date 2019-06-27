Удары, пощечины и синяки - новички "Днепра 1" прошли посвящение в команді

Влад Супряга вернулся в "Днепр-1"

Новички "СК Днепр-1" провели первую тренировку с командой.

Игроки "Динамо" Владислав Супряга и Сергей Булеца, которые следующий сезон на правах аренды проведут в составе "СК Днепр-1", прошли посвящение в новой команде.

Вместе с другими новичками днепрян киевлянам пришлось пройти через "коридор", уклоняясь от ударов и пощечин своих новых одноклубников.

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К слову, Булеца и Супряга стали чемпионами мира в составе сборной Украины U-20, при этом Сергей получил "Серебряный мяч" турнира, забив на нем три гола и отдав две результативные передачи. В свою очередь Владислав стал героем финального поединка, оформив дубль в ворота Южной Кореи (3: 1).