 
Ексклюзивы
1/5
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 981
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
1 Просмотров: 468
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1143
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 22527
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 828
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3654
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6732
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 405
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1350
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2718
Фото
Все фото
7
29
8
8
16
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Видео
Все видео
Удары, пощечины и синяки - новички "Днепра 1" прошли посвящение в команді
Удары, пощечины и синяки - новички "Днепра 1" прошли посвящение в команді
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира по футболу
Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира по футболу
Майк Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника
Майк Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 198
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1143
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1134
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2016
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11088
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 июня 2019
Просмотров: 117
Пасовище равликів
Для людини правильно — жити в гармонії з навколишньою природою. Легко сказати, а от спробуй, і побачиш, що не так воно й просто, тут є свої ...
четверг, 27 июня 2019 21:17

Удары, пощечины и синяки - новички "Днепра 1" прошли посвящение в команді

  Комментировать
Удары, пощечины и синяки - новички &quot;Днепра 1&quot; прошли посвящение в команді
Влад Супряга вернулся в "Днепр-1"

Новички "СК Днепр-1" провели первую тренировку с командой.

Игроки "Динамо" Владислав Супряга и Сергей Булеца, которые следующий сезон на правах аренды проведут в составе "СК Днепр-1", прошли посвящение в новой команде.

Вместе с другими новичками днепрян киевлянам пришлось пройти через "коридор", уклоняясь от ударов и пощечин своих новых одноклубников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший украинский арбитр будет обслуживать матчи чемпионата России

К слову, Булеца и Супряга стали чемпионами мира в составе сборной Украины U-20, при этом Сергей получил "Серебряный мяч" турнира, забив на нем три гола и отдав две результативные передачи. В свою очередь Владислав стал героем финального поединка, оформив дубль в ворота Южной Кореи (3: 1).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Удары, пощечины и синяки - новички "Днепра 1" прошли посвящение в команді». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Был лучшим - сегодня вспоминают Дмитрия Тымчука

Президент США открыл памятник Тарасу Шевченко

1000 дней борьбы: кто такой Роман Сущенко

Болгар и греков выслали с Крыма

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Дальтоники могут различать 15 оттенков цвета хаки

Самое читаемое
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 6 Просмотров: 27405
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 19904
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 14940
&quot;Мы не скрывали отношения&quot; - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
"Мы не скрывали отношения" - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
4
 Просмотров: 14395
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
3
 Просмотров: 11340
Спорт
Известный европейский тренер заявил, что готов тренировать "Динамо"
Известный европейский тренер заявил, что готов тренировать "Динамо" Просмотров: 891
В Раду отправился баскетболист
В Раду отправился баскетболист Просмотров: 270
"Манчестер Сити" нашел замену своему лидеру в "Реале"
"Манчестер Сити" нашел замену своему лидеру в "Реале" Просмотров: 225
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
 Просмотров: 189
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
14
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
6
На передовой разводят войска
5
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
4
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
3
Показали, как главный евробляхер ездит по тротуарам
Голосов: 1542
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua