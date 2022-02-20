Удачная игра новичка. "Барселона" разгромила "Валенсию"

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде победила "Валенсию" – 4:1.
Команда Хави Эрнандеса сделала весомую заявку на победу, отличившись трижды в первом тайме.
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Зимний новичок каталонцев Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль, забив дебютные мячи за новую команду. Еще один гол на счету игрока сборной Нидерландов Фрэнки де Йонга.
После перерыва команды обменялись голами Карлоса Соллера и Педри.
"Барселона" поднялась на четвертое место в Примере. "Валенсия" осталась на 12-й позиции в турнирной таблице.
24 февраля "Барселона" на выезде сыграет против Наполи в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В первом поединке команды сыграли вничью – 1:1.
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