Удачная игра новичка. "Барселона" разгромила "Валенсию"

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в "Барселону" из "Арсенала". Фото: ФК "Барселона".

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде победила "Валенсию" – 4:1.

Команда Хави Эрнандеса сделала весомую заявку на победу, отличившись трижды в первом тайме.

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Зимний новичок каталонцев Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль, забив дебютные мячи за новую команду. Еще один гол на счету игрока сборной Нидерландов Фрэнки де Йонга.

После перерыва команды обменялись голами Карлоса Соллера и Педри.

"Барселона" поднялась на четвертое место в Примере. "Валенсия" осталась на 12-й позиции в турнирной таблице.

24 февраля "Барселона" на выезде сыграет против Наполи в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В первом поединке команды сыграли вничью – 1:1.