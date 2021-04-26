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понедельник, 26 апреля 2021 18:45

Участников Суперлиги исключат из Серии А

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Участников Суперлиги исключат из Серии А
В Суперлигу вошли "Милан" "Ювентус" и "Интер". ото: Reuters

Президент Итальянской федерации футбола - FIGC - Габриэле Гравина рассказал об изменениях в правилах организации.

"Клубы, которые планируют участвовать в турнирах не под эгидой ФИФА или УЕФА, теряют членство и должны покинуть наш чемпионат. У нас нет новостей о том, кто покинул Европейскую Суперлигу, а кто нет, но есть правило, которое теперь должно быть включено в национальную реформу. Если в конце июня кто-то примет участие в частных соревнованиях, он будет вынужден покинуть итальянский чемпионат", — приводит слова Гравины Sky Sport Italia.

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Ранее участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм Хотспур". Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.

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