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среда, 05 июня 2019 17:52

Уайлдер сомневается, что Джошуа согласится на реванш с Руисом

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Уайлдер сомневается, что Джошуа согласится на реванш с Руисом
Уайлдер жестко критиковал Джошуа после боя с Руисом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) не уверен, что британец Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) согласится на реванш против новоиспеченного чемпиона мира по четырем версиям Энди Руиса-младшего (33-1, 22 КО). Слова американца приводит Boxing Scene.

"Я не думаю, что это произойдет. Вы видели, что случилось в субботу? Джошуа сломан ментально. Он сдался в том ринге претенденту. На его плечах было огромное давление, с которым он попросту не справился. Его промоутеры возлагали на него слишком много надежд. Возможно, Джошуа было от этого некомфортно. Я слышал, что в раздевалке у него случился нервный срыв.
Хирн говорит, что реванш точно состоится. И все думают, что Джошуа тоже его хочет. Однако сам Энтони недавно сказал, что еще ничего не знает, что ему нужно взять перерыв. Поэтому я бы на вашем месте не стал кричать о втором поединке, пока Джошуа лично не подтвердит, что подписал контракт".

Ранее команда Джошуа заявляла о том, что хочет провести реванш в Британии, тогда как Руис не прочь подраться в Мексике.

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Александр Усик (16-0, 12 КО) хочет встретиться с победителем второго боя.

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Дата
05
июня

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