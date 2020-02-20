Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на церемонии взвешивания

Первый бой между Тайсоном Фьюри (слева) и Деонтеем Уайлдером завершился вничью. Фото: Reuters

Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри устроили потасовку на церемонии взвешивания перед очным боем.

Во время дуэли взглядов боксеры длительное время смотрели друг другу в глаза, сопровождая это провокационными высказываниями, сообщает "24 канал".

Первым не выдержал чемпион Уайлдер. Американец толкнул британского супертяжа. Фьюри не придумал ничего лучшего, как отплатить Деонтею той же монетой. После чего боксеров разняли - и на этом провокации закончились.

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Поединок Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Первый бой между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей.