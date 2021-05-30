У "Шахтера" нет денег на покупку дорогого легионера из Италии

Жереми Бога не будет в "Шахтере". Фото: Bleacher Report

Переход полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога в "Шахтер" стал более маловероятным, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Украинский клуб считает запросы итальянского завышенными, несмотря на желание Роберто Де Дзерби видеть 24-летнего футболиста в донецкой команде. Ранее сообщалось, что "Сассуоло" требует 40 миллионов евро за игрока.

Бога может перейти в "Аталанту", которая ищем замену Йосипу Иличичу в связи с интересом к нему со стороны "Милана" и "Лацио".

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Тransfermarkt оценивает Бога в 22 миллиона евро, его контракт с "Сассуоло" истекает 30 июня 2022 года. В последнем чемпионате Италии "Сассуоло" занял 8 место. Тренер Де Дзерби считает, что это потолок команды.