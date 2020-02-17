У Ракицкого лучшая передача в мире - Хачериди

Евгений Хачериди подписал контракт с "Динамо" Брест на 2 года. Фото: ФК "Динамо" Киев.

32-летний украинский защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди расхвалил бывшего партнера по сборной Украины, а ныне игрока "Зенита" Ярослава Ракицкого.

"Для защитника он маленького роста. И с отбором у него всегда были проблемы. Все равно он очень хороший защитник. Он - топ-защитник в Украине. Один из лучших на данный момент.

У него передача лучшая в мире, наверное. Только у ван Дейка такие передачи. В свое время Дмитрий Чигринский тоже хорошо владел передачами. А Ракицкий по передачам ... Я не знаю, я лучше не видел", - сказал Хачериди в эфире программы "Триндец".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Динамо" разгромило команду Милевского и Хачериди

Евгений Хачериди в конце 2019 года подписал контракт с чемпионом Беларуси "Динамо" Брест. До этого играл за греческий ПАОК и 9 сезонов защищал цвета киевского "Динамо".