У нидерландского нападающего обнаружили страшную болезнь после матча Лиги чемпионов

Рики ван Вольфсвинкель получил серьезную травму головы в матче против ЛАСКа

Бывший форвард сборной Ниидерландив Рики ван Вольфсвинкель имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Игрок "Базеля" получил сотрясение мозга во время матча квалификации Лиги чемпионов против ЛАСКа. После обследований врачи обнаружили аневризму мозга, сообщает Sky Sports.

"Я очень счастлив, что аневризма была диагностирована. Обычно ее нельзя обнаружить сразу, только когда она разовьется и приведет другую опасность", - сказал футболист.

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Ван Вольфсвинкель течение карьеры успел поиграть за такие клубы, как "Утрехт", "Норвич", "Спортинг", "Витесс", "Сент-Этьенн", "Бетис" и "Базель".