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пятница, 12 марта 2021 18:36

"У него даже с Чисорой проблемы" - Фьюри не верит в Усика

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&quot;У него даже с Чисорой проблемы&quot; - Фьюри не верит в Усика
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Чемпион мира Тайсон Фьюри не верит в перспективы украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе.

Фьюри не убедил бой Усика против британца Дерека Чисоры.

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"Без обид для Чисоры, но он уже в конце карьеры и был тестом для Усика в супертяжах. Дереку уже 37 лет, он проиграл большинство из последних боев. Но я считаю, что Дерек заслужил как минимум ничью, однако он уступил решением судей. Если Усик проблемы с Чисорой, то как он собирается бить топ-ребят в супертяжах? Но списывать никого нельзя со счетов ".

"Джойс? Джо может победить Усика. И наоборот. Проблемы с Чисорой не означают, что Усик будут проблемы с Джойсом. Любой может победить всех. Всех, кроме меня. Потому что я непобедим", - сказал Фьюри в комментарии IFL TV.

В следующем поединке Тайсон Фьюри будет боксировать за звание абсолютного чемпиона мира против Энтони Джошуа.

В последнем бою Александр Усик победил Дарек Чисору единогласным решением судей. Следующим соперником украинца будет Джо Джойс.

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Дата
12
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