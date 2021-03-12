"У него даже с Чисорой проблемы" - Фьюри не верит в Усика

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Чемпион мира Тайсон Фьюри не верит в перспективы украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе.

Фьюри не убедил бой Усика против британца Дерека Чисоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, при каком условии может состояться бой Усик-Джошуа

"Без обид для Чисоры, но он уже в конце карьеры и был тестом для Усика в супертяжах. Дереку уже 37 лет, он проиграл большинство из последних боев. Но я считаю, что Дерек заслужил как минимум ничью, однако он уступил решением судей. Если Усик проблемы с Чисорой, то как он собирается бить топ-ребят в супертяжах? Но списывать никого нельзя со счетов ".

"Джойс? Джо может победить Усика. И наоборот. Проблемы с Чисорой не означают, что Усик будут проблемы с Джойсом. Любой может победить всех. Всех, кроме меня. Потому что я непобедим", - сказал Фьюри в комментарии IFL TV.

В следующем поединке Тайсон Фьюри будет боксировать за звание абсолютного чемпиона мира против Энтони Джошуа. В последнем бою Александр Усик победил Дарек Чисору единогласным решением судей. Следующим соперником украинца будет Джо Джойс.