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четверг, 23 декабря 2021 10:06

"У него была плохая компания, он курил всю эту хрень" - Сабо вспомнил молодость Шевченко

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&quot;У него была плохая компания, он курил всю эту хрень&quot; - Сабо вспомнил молодость Шевченко
Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, какие проблемы возникали с Андреем Шевченко на старте его карьеры.

По словам Сабо, у наставника "Дженоа" были проблемы, которые могли стоить его карьеры футболиста.

"Вот смотрите, как сейчас Луческу ставит Забарного с Сиротой, или Де Дзерби – Мудрика. Я также доверял Шевченко в свое время, вытащил его из третьей команды "Динамо". У Шевченко был момент, когда он мог просто исчезнуть, но я в него верил и ставил в состав. Однажды приехал я на тренировку "Динамо" раньше. Подошел ко мне врач и говорит: "Йожеф Йожефович, у Шевченко снова повышенное давление – 180 на 150".

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Потом мы покопали и выяснили, что у Шевченко была плохая компания, он покуривал всю эту хрень. Раньше в Конче-Заспе была только одна дорога. Помню, я ехал и мимо меня промчался Шевченко под 180 км/ч на спортивном Мерседесе, который недавно купил.

Я приехал на базу, забрал у него ключи от машины и пошел к Григорию Михайловичу и Игорю Михайловичу Суркису. Говорю: Выручайте! Шевченко связался с ребятами. Пропадет". Они молодцы сразу отреагировали.

Наверное, Игорь Михайлович поговорил с этими ребятами. Они ему не давали больше курить. Еще и баба была у Шевченко лет на 15 старше. Все силы отдавал. После этого он встал на ноги и превратился в Шевченко, которого мы знаем. Его отец однажды сказал: "Андрюша, ты Сабо должен поставить памятник при жизни", - сказал Сабо в комментарии FanDay.

Андрей Шевченко играл за "Динамо", "Милан" и "Челси". Выигрывал чемпионат Украины, Италии, Лигу чемпионов и стал обладателем "Золотого мяча".

В 2016 году начал тренерскую карьеру. Сначала работал со сборной Украины, а в ноябре 2021 года возглавил "Дженоа".

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23
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