У нападающего сборной Швеции диагностировали саркому Юинга. Ему всего 23 года

Оскар Линдблум является воспитанником шведского клуба "Брюнес"

У 23-летнего нападающего клуба НХЛ "Филадельфии Флайерз" Оскара Линдблума диагностирована агрессивная форма рака. Швед пропустит остаток сезона, но это не самое страшное – под угрозой его жизнь.

"Ведущие специалисты университета штата Пенсильвания обнаружили у Оскара Линдблума саркому Юинга. На следующей неделе ему предстоит пройти дальнейшее обследование, после которого сразу же начнется курс терапии. Наш клуб сделает все возможное, чтобы поддержать Оскара. Мы проследим, чтобы о нем заботились как следует", – сообщил генменеджер "Филадельфии" Чак Флетчер. Об этом пишет "Трибуна".

Саркома Юинга – одна из самых агрессивных злокачественных опухолей, при которой у больных чаще всего развиваются метастазы. Опухоль поражает нижнюю часть трубчатых костей, ребра, таз, лопатку и позвоночник.

Точной причины возникновения подобных опухолей медицина не может назвать до сих пор, но, по некоторым данным, провоцировать возникновение саркомы Юинга могут травмы – 11 декабря Линдблум получил травму верхней части тела.

Сейчас речь не идет о возвращении в хоккей, хотя в НХЛ хватает позитивных историй – Марио Лемье, Ши Теодор, Фил Кессел и Олли Мяятта возвращались в игру после различных форм раковых заболеваний, но ни один из них не сталкивался с саркомой Юинга.

"Филадельфия" не стала давать подробности о болезни Линдблума – остается только догадываться, на каком этапе диагностировали саркому, и насколько серьезно поражение костей. Даже при локализованной форме требуется операция, после которой пораженные конечности в большинстве случаев ампутируют. Если же опухоль успела дать метастазы, то это приговор даже для мощного организма спортсмена.

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Прямо сейчас Линдблум – игрок топ-6 "Филадельфии" и лучший снайпер команды (11 шайб). Оскару всего 23 года, и он шел на лучшие цифры в карьере – он достаточно долго адаптировался к новой лиге после переезда из Швеции, но в этом сезоне доказал, что готов играть на уровне НХЛ.