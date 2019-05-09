У Месси случился неприятный инцидент с болельщиками "Барселоны"

Лионелю Месси досталось от болельщиков за разгромное поражение от "Ливерпуля". Фото: REUTERS

Лионель Месси после эпически проигранного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0: 4) получил бешеную порцию критики от болельщиков "блаугранас".

Болельщики "Барселоны" обвинили Лионеля Месси в позорной поражении от "Ливерпуля" на "Энфилде" со счетом 0: 4, о чем лично сообщили аргентинцу, передает "Mundo Deportivo".

Аргентинец позже приехал в аэропорт из-за прохождения допинг-теста, ведь автобус с командой забыл его на стадионе. Когда аргентинец уже направлялся в самолет, несколько болельщиков "блаугранас" стояли рядом и выразили в адрес аргентинца не самые теплые слова.

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В прошлом сезоне "Барселона" также драматически вылетела из Лиги чемпионов, уступив на выезде Роме (0: 3), хотя первый матч выиграла со счетом 4: 1.