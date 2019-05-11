У меня через 20 дней заканчивается контракт – Хацкевич

Хацкевич отказывается говорить об отставке

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал ситуацию с возможным изменением наставника команды – пишет "Футбол-24"

"В вашем вопросе звучит слово" отставка ". У меня через 20 дней заканчивается контракт.

Михайличенко? Он со мной точно не разговаривал ", - сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции, реагируя на вопрос одного из журналистов.

Отвечая на вопрос, была ли у него разговор с руководством клуба о продлении контракта или завершения сотрудничества, Хацкевич сказал: "Ожидайте".

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