У Луческу завтра могут быть проблемы

Йовичевич имеет опыт работы в "Динамо" Загреб. Фото: ФК" Днепр-1 "

Днепровский "Днепр-1" стал главным открытием 2-й части чемпионата Украины по футболу. По очковым показателям подопечные Игоря Йовичевича вторые после "Динамо". Днепряне одержали 5 побед в 7 матчах. Команда поднялась с последнего 12 места на 8-е.

Почему?

Работа на сборах. Йовичевич имел возможность во время зимней паузы перестроить команду под себя.Точечно изменил состав. Футболисты начали понимать идеи и требования нового тренера.

Отказ от игры первым номером. Днепряне отказались от желания играть в красивый футбол. Уже не хотят контролировать мяч, как это было при предыдущем тренере Дмитрии Михайленко. Команда пытается проводить быстрые фланговые атаки и избегать возможных рисков потери мяча на своей половине поля.

Йовичевич перестроил игру команды на более рациональную

Решение проблем в обороне. В 1-й части команда очень много пропускала. Во 2-й части сезона подопечные Йовичевича пропустили 3 гола. Сел на скамейку Александр Сваток, который провалился осенью. Пара защитников Дуглас - Логинов выглядит довольно надежно. Над ними 2 опорных полузащитника - Даниил Игнатенко и Александр Пихаленок, которые много работают на оборону.

Ставка на опытных игроков. Если раньше в составе команды было много молодых игроков, то сейчас делают ставку на опыт. Самые большие таланты - Арсений Батагов, Егор Ярмолюк - сели на скамейку запасных. Александр Назаренко травмирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу возродил для "Динамо" Родригеса

Стандарты. Угловые и штрафные стали оружием "Днепра-1". Эффективно в штрафной соперника действует защитник Дуглас.

Марио Чуже. Хорватский новичок сразу смог стать своим в команде. На счету бывшего форварда "Динамо", Загреб 4 гола в 7 матчах.

Прогресс Артёма Довбика. Игра нападающего не осталась без внимания тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Довбик дебютировал за национальную команду в матче против Казахстана. Хорошая скорость, физические кондиции, игра на втором этаже позволяют Артему быть эффективным в атаке.

Довбик обратил внимание Шевченко

Удача. Удача помогает команде Йовичевича. В матчах против "Ворсклы", "Десны" и даже "Мариуполя" соперники имели свои моменты, но не смогли их реализовать. Днепряне реализовали почти все, что создали.

Могут создать "Динамо" проблемы. В 20-м туре "Днепр-1" будет принимать лидера "Динамо" . Днепряне закроются на своей половине, как это делал Луческу в матчах Лиги чемпионов, и будет ждать ошибок соперника. В арсенале хозяев еще "стандарты", в этом компоненте у "Динамо" проблемы. Кроме того, Томаш Кендзера и Денис Попов пропустят игру из-за дисквалификации.

После 20 туров лидер УПЛ - "Динамо", которое набрало 49 очков. У "Днепра-1" - 25 пунктов и 8-е место. В 1-м круге динамовцы победили -2:1.

Матч между "Днепром-1" и "Динамо" состоится 10 апреля в 17:00. Игра пройдет на "Днепр-Арене". Судья - Игорь Пасхал из Херсона.