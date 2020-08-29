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суббота, 29 августа 2020 21:00

У Луческу будет играть тот, кто имеет более сильную мотивацию – Гецко

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У Луческу будет играть тот, кто имеет более сильную мотивацию – Гецко
Гецко назвал выступление "Шахтера" удачным. Фото - pobeda.od.ua

Бывший игрок "Черноморца" Иван Гецко подвел итоги выступлений "Шахтера" в Лиге Европы.

"Выступление "Шахтера" в Лиге Европы - очень удачное. Последний раз наша команда играла в полуфинале еврокубка еще при Луческу 4 года назад. Другое дело, что легко выиграв 1/8 финала и четвертьфинал, "Шахтер" спровоцировал нас на завышенные ожидания в следующих раундах турнира. Но команда оказалась не готова к ним. Огорчили морально-волевые качества игроков, которые бросили играть после - 0:2 с "Интером". Однако это уже было потом. Если бы в начале турнира нам сказали, что "Шахтер" дойдет до полуфинала - все бы считали это достижением и успехом".

Команда поверила в нового тренера, загорелась его идеями

Иван Михайлович прокомментировал первые шаги Луческу в "Динамо".

"Луческу - большой трудоголик. Как бы скептически не звучали некоторые голоса - команда поверила в нового тренера, загорелась его идеями. Выстрелить в такой ситуации может каждый. Видим, какая метаморфоза произошла с Родригешом. Однако мне кажется зацепятся за шанс те, кто серьезно относиться к работе, будет больше желания пробиться в основу, заиграть в сборной. то есть тот, у кого больше мотивация, у кого не опускаться руки при первых неудачах ".

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Мирча Луческу руководил "Динамо" в первом туре чемпионата Украины против "Олимпика" (4:1) и в матче на Суперкубок против "Шахтера" - 3:1.

Автор: Юрий Стригун
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