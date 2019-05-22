У Касильяса новое горе – у жены нашли рак

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1782
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5193
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1629
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1908
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3493
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6930
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67622
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1233
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1503
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2520
Фото
Все фото
8
8
7
7
6
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Видео
Все видео
Игрок "Наполи" забил фантастический мяч в вратарь "Интера"
Игрок "Наполи" забил фантастический мяч в вратарь "Интера"
"Днепр" забил сопернику курьёзный мяч
"Днепр" забил сопернику курьёзный мяч
"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА
"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА
"Шахтер" стал чемпионом в Запорожье
"Шахтер" стал чемпионом в Запорожье
Уайлдер нокаутировал Бризила
Уайлдер нокаутировал Бризила
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1782
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 540
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1089
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1890
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1197
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 08:02

У Касильяса новое горе – у жены нашли рак

  Комментировать
У Касильяса новое горе – у жены нашли рак
Ікер Касільяс переніс інфаркт під час тренування

Жена вратаря "Порту" Икера Касильяса Сара Карбонеро сообщила на своей странице в Instagram, что больна раком. Об этом пишет X-Sport

"Мы еще не оправились от предыдущего испуга, как жизнь снова удивила нас. В этот раз дело касается меня. Это три буквы, которые мне до сих пор тяжело написать. Несколько дней назад врачи диагностировали у меня злокачественную опухоль яичника, и я уже перенесла операцию.


Все прошло хорошо. К счастью, мы обнаружили болезнь на ранней стадии, но все равно мне предстоит еще несколько месяцев борьбы, в течение которых продлится лечение.

Я спокойна и уверена, что все будет хорошо. Я знаю, что путь будет трудным, но со счастливым концом. У меня есть поддержка семьи, друзей и отличная медицинская команда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о карьере Икера Касильяса

Ранее Касильяс перенес инфаркт, из-за этого он завершит карьеру футболиста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Касильяса новое горе – у жены нашли рак». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 121926
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 33535
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 29448
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 29061
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
20
 Просмотров: 20916
Спорт
Игрок "Наполи" забил фантастический мяч в вратарь "Интера"
Игрок "Наполи" забил фантастический мяч в вратарь "Интера"
 Просмотров: 657
Тренер "Динамо" может возглавить российский клуб
Тренер "Динамо" может возглавить российский клуб Просмотров: 630
Известный итальянский тренер согласился возглавить "Ювентус"
Известный итальянский тренер согласился возглавить "Ювентус" Просмотров: 189
"Наполи" хочет пригласить игрока сборной Украины
"Наполи" хочет пригласить игрока сборной Украины Просмотров: 252
Карлос Де Пена ментально подходит для украинского футбола
Карлос Де Пена ментально подходит для украинского футбола
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
16
Зеленский распускает Раду
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
6
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Зеленский принес присягу президента Украины
Голосов: 677
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua