У "Динамо" стало больше шансов на успех в игре с "Ювентусом"

Пауло Дибала является одним из лидеров "Ювентуса". Фото: REUTERS

В лагере "Ювентуса" возник конфликт накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Игроки команды недовольны тем, что главный тренер Андреа Пирло не обсуждает с ними тактику, сообщает Corriere della Sera.

Форвард Пауло Дибала и полузащитник Деян Кулусевски не понимают, какие позиции должны занимать при обороне.

В последнем туре Серии А "старая синьора" в гостях не смогла победить новичка "Бенавенто" - 1:1.

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Матч "Ювентус" - "Динамо" состоится 2 декабря. Начало - в 22:00.