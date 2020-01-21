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среда, 22 января 2020 10:00

Турнир памяти Дуная: для сильных духом (PR)

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17-18 января на коврах дворца спорта "Локомотив" в Харькове проводился открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди кадетов и кадеток (2003-2004 г.р.) памяти Заслуженного тренера УССР, мастера спорта СССР Леонида Александровича Дуная. Ежегодное мероприятие посетили более 450 участников из Украины, Грузии, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Франции, Молдовы, Беларуси и других стран. Генеральным спонсором 10-го турнира выступила фармацевтическая компания "Здоровье", для которой поддержка молодых талантливых спортсменов — часть общей инициативы по популяризации здорового образа жизни. О том, какую роль турнир играет в спортивном воспитании молодежи, рассказал Александр Доровской, председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

  Александр Доровской награждает заслуженных тренеров и ветеранов спорта
Александр Доровской награждает заслуженных тренеров и ветеранов спорта

Александр Викторович, вы уже много лет являетесь генеральным спонсором ежегодного турнира для борцов памяти Леонида Дуная. Почему вы считаете необходимым поддерживать проведение этого мероприятия?

Прежде всего потому что проведение такого рода чемпионатов – это стартовая площадка для будущих олимпийских чемпионов. Ведь именно на таких мероприятиях открывают таланты, дети чувствуют мотивацию стремиться в большой спорт.

Также на турнире дети видят почти своих ровесников, юношей и девушек 17 лет, и формируют для себя представление, каким может быть их будущее, начинают стремиться к победам.

Наконец, для меня как ученика Леонида Дуная очень важно поддержать замечательные спортивные традиции, которые он заложил в нашем городе. Леонид Александрович — это человек-легенда, сильный, мужественный борец, пример для каждого спортсмена. Благодаря ему в Харькове сформирована одна из сильнейших борцовских школ Украины, многие "звезды" были учениками Леонида Дуная, а теперь сами тренируют и растят новых чемпионов. И наша задача — передать это великое наследие следующим поколениям.

В 2020 году турнир памяти Леонида Дуная проводится уже в 10-й раз. На ваш взгляд, как за все эти годы изменился уровень чемпионата?

Однозначно, уровень турнира постоянно растет, как и число стран, которые принимают в нем участие. В рамках мероприятия мы поддерживаем традиции украинской вольной борьбы, даем возможность детям заниматься спортом мирового уровня, а значит, и организация должна быть достойной. Ведь наша задача – сделать все, чтобы такие чемпионаты проводились регулярно и привлекали все больше талантливой молодежи. К тому же подобные мероприятия позволяют развивать потенциал Харькова как спортивного города. И сейчас особенно важно уделить внимание подрастающему поколению борцов, которое в дальнейшем будет выступать на первенствах Европы и мира.

В этом году руководство областной администрации и представители борцовской федерации поблагодарили вас за меценатскую деятельность и поддержку спорта в родном Харькове. Что для вас значат эти слова?

Для меня это очень значимо и ценно. И я в свою очередь благодарен за оказанную высокую честь.

  Организаторы турнира вместе с ветеранами спорта
Организаторы турнира вместе с ветеранами спорта

Фармацевтическая компания "Здоровье" тоже приготовила награды для некоторых участников турнира?

Да, мы наградили нашу сотрудницу Илону Прокопевнюк, чемпионку Европы и Украины по вольной борьбе, за достижения и победы в спорте. Илона за последние годы показывала потрясающие результаты, и весь коллектив компании "Здоровье" желает ей дальнейших ярких побед. Кроме того, мы подготовили почетные грамоты и денежные благодарности для заслуженных тренеров и ветеранов спорта, которые всю жизнь посвятили вольной борьбе и ее популяризации среди молодежи.

Помимо поддержки в проведении ежегодного турнира, фармацевтическая компания "Здоровье" оказывает шефство над воспитанниками Харьковского высшего государственного училища физической культуры №1, поддерживает известных в Европе и мире борцов. В связи с чем вопрос: почему акцент сделан именно на борьбу?

Я не стал бы говорить так категорично, ведь мы с удовольствием поддерживаем и молодых боксеров, и футболистов, и в принципе любые виды спорта в родном городе. Но что касается конкретно вольной борьбы, то для меня она занимает особое место. В свое время я многократно побеждал на областных и городских юношеских соревнованиях. Борьба научила меня стремиться к победе, не отступать ни при каких обстоятельствах. Вольная борьба воспитывает в человеке силу воли, твердость духа и мужество. На мой взгляд, это именно те ценности, которые дадут нам в будущем сильное, здоровое и ответственное поколение, сформировать имидж Украины как спортивной страны. И компания "Здоровье" с помощью спонсорских проектов и социальных инициатив будет этому способствовать.

  Торжественное закрытие турнира памяти Леонида Дуная
Торжественное закрытие турнира памяти Леонида Дуная

Итоги турнира

Для украинских юношей и девушек соревнования стали подготовительными к чемпионату Украины в этой категории (17 лет), который примет Харьков в конце марта. По его результатам сформируют сборные страны для участия в чемпионатах Европы и мира.

Единственным победителем борцовского мемориала Леонида Дуная из харьковчан стал супертяжеловес Рустам Пелин — ученик харьковского государственного училища физической культуры. В финале он должен был противостоять другому харьковчанину, Дмитрию Гамиловскому, но тот снялся с соревнований по причине травмы.

В весе до 51 кг в главной схватке боролся Станислав Луценко из Харькова против армянина Арсена Бакаляна. Поведя в счете 4:0, ученик старшего тренера кадетской сборной Украины Олега Зайца не сумел удержать преимущество до финального свистка. Итоговый счет — 6:6, армянин победил по качеству борьбы.

Среди женщин в весе до 53 кг также за "золото" боролась харьковчанка Альбина Рилля — против Лидии Занфуншан из Румынии. По ходу поединка воспитанница Романа Осьмакова и Игоря Прилуцкого вела в счете, однако за 15 секунд до конца румынка положила ее на лопатки.

Кроме личного первенства, участники турнира провели командные соревнования. Мужской зачет выиграла сборная Украины, женский — сборная Донецкой области.

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