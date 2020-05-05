Туркменский тренер мог возглавить киевское "Динамо"

Туркменский тренер Курбан Бердыев даже на тренерской скамье придерживается мусульманских традиций. Фото: ФК "Рубин"

Туркменский тренер Курбан Бердыев мог возглавить киевское "Динамо" в 2013 году.

Сергей Ребров посоветовал Игорю Суркису обратить внимание на экс-тренра "Рубина".

"Когда в"Динамо" Олега Блохина начался кризис - еще в 2013 году начали искать тренера. Тогда помощником Блохина был Ребров, который посоветовал Курбана Бердыева. Не знаю, был ли Ребров инициатором, но знаю, что его точно спросили и он посоветовал этого специалиста. Не зря именно тогда у Реброва появился Рауль Рианчо, который до этого работал с Бердыевым.

Бердыев приехал, посмотрел, но потом началась революция, и переговоры были свернуты. Сейчас Бердыев не будет тренировать киевское "Динамо". Его кандидатура не рассматривалась в последнее время. Никто не рассматривал. Это все пустые разговоры. Нет среди кандидатур, которые могли бы в перспективе возглавить "Динамо", Курбана Бердыева", - сказал журналист Игорь Цыганик в программе "Бомбардир".

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Курбан Бердыев известен своей работой с "Рубином" и "Ростовом" России. Казанскую команду он дважды делал чемпионом России, а с "Ростовом" выходил в Лигу чемпионов.