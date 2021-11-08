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понедельник, 08 ноября 2021 16:20

Турки не настаивают на техническом поражении россиян

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Турки не настаивают на техническом поражении россиян
Матч команд завершился ничьей 1:1Фото: "Локомотив"

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим отметил, что хотел бы переиграть матч 4-го тура Лиги Европы УЕФА с "Локомотивом" (1:1).

"Что не так с "Локомотивом"? Мы лишились победы? Ни я, ни мои игроки не хотим этого. Если нарушение подтвердится, мы готовы переиграть концовку встречи. Но техническая победа нам не нужна. Я хотел бы переиграть матч. Следует отметить некоторое нарушение концентрации внимания, но я бы не хотел обвинять кого-то в случившемся", — приводит слова Терима Sozcu.

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Ранее "Галатасарай" подал протест на результат этой встречи. Турецкий клуб сослался на то, что во время матча защитнику "Локомотива" Дмитрию Живоглядову были показаны две жёлтые карточки. Несмотря на это, арбитр встречи не удалил россиянина.

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