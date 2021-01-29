Турецкий клуб подпишет игрока сборной Украины

Роман Безус провел 23 матча за сборную Украины. Фото: УАФ

Аутсайдер чемпионата Турции "Анкарагюджю" подпишет контракт с игроком сборной Украины и бельгийского "Гента" 30-летним Романом Безусом.

Турецкий клуб уже договорился как с украинским полузащитником, так и с бельгийской командой. В ближайшее время футболист прибудет в Турцию, чтобы подписать контракт, сообщает Nexus Sport.

Безус будет играть в Турции на правах аренды до конца сезона. Турецкий клуб сможет выкупить игрока сборной Украины.

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Transfermarkt оценивает футболиста в €1,5 млн, контракт с "Гентом" рассчитан до 30 июня 2022 года.

"Анкарагюджю" после 20 туров идет в зоне вылета чемпионата Турции.

Роман Безус является воспитанником "Ворсклы". Играл за "Динамо" и "Днепр", "Сент-Трюйден". В этом сезоне не имеет стабильного места в составе "Гента". Игрок имеет в активе 23 поединка в составе сборной Украины.