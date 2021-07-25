Турецкий клуб охотится за украинским героем Евро

Артем Довбик раньше играл в Дании. Фото: Reuters

Турецкий "Трабзонспор" заинтересован в переходе украинского форварда Артема Довбыка.

Как сообщает немецкий ресурс FussballTransfers, турецкий клуб лидирует в борьбе за игрока.

Артемом Довбиком также интересовались "Гент", "Андерлехт", "Динамо", "Шахтер", "Реал Сосьедад", "Торино" и "Марсель". Раньше он играл в Дании за клуб "Мидтьюланд".

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Он выступает в "Днепре-1". В прошлом сезоне форвард забил 6 голов в 24 матчах. Именно гол Довбыка на 120-ой минуте в ворота сборной Швеции помог Украине впервые в истории пробиться в четвертьфинал Евро.