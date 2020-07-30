Турецкий гранд ведет переговоры с полузащитником "Шахтера"

Веллингтон Нем не смог себя найти в "Шахтере". Фото: ФК "Шахтер"

Турецкий "Бешикташ" ведет переговоры с полузащитником "Шахтера" Веллингтоном Немом.

Стамбульский клуб планирует усилить состав бразильцем для матчей Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает beinsports.com.

"Бешикташ" уже контактирует с представителями футболиста, выразившего заинтересованность в переходе при условии подписания личного контракта на €1 млн за сезон плюс бонусы.

Прошлый сезон Нем провел в составе бразильского "Флумисенте" на правах аренды, которая уже подошла к концу. "Бешикташ" планирует подписать бразильца бесплатно, так как его соглашение с "горняками" действует еще 11 месяцев.

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Веллингтон Нем выступает за "Шахтер" с 2013 года, но так и не смог стать ведущим игроком донецкой команды.