Турецкий гранд начал переговоры с Коноплянкой

Игра Коноплянки против Сербии поразила представителей "Фенербахче"

Этим летом полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может перейти в "Фенербахче".

Турецкий клуб начал переговоры с "Шальке" сразу после завершения матчей сборных.

Сам "Шальке" намерен избавиться от Коноплянки. Контракт украинца действует до 2020 года, трансферная стоимость - 6,5 млн евро.

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В прошлом сезоне Коноплянка провел за "Шальке" 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Украинец выступает за клуб из Гельзенкирхена с 2016 года.