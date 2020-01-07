Турецкий гранд готов перехватить новичка "Динамо"

Бенито вместо "Динамо" может оказаться в "Галатасарае". Фото: из открытых источников

Нигерийский вингер Бенито серьезно заинтересовал турецкий "Галатасарай". Хотя перед этим игрок согласовал контракт с киевским "Динамо".

Об интересе турецкого гранда сообщает портал "Asistanaliz.com". Более того, по информации источника, футболиста ждут в Стамбуле уже в ближайшее время.

В январе официальный сайт "Динамо" объявил, что с Бенито были согласованы условия контракта. Договор должен быть подписан после прохождения игроком медобследования в пятницу, 10 января.

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Последним его клубом был российский "Тамбов", за который он забил 3 гола в 35 матчах. Ранее он также выступал за минский "Луч" и ташкентский "Локомотив".