Турецкие гранды могут отказаться от Коноплянки

Коноплянка не хочет ехать в Турцию

Недавно состоялись переговоры президентов "Фенербахче" и "Бешикташа". Оба клуба претендуют на подписание Коноплянки, но пока что не могут договориться с украинским вингером.

По информации footboom.com, президенты "Бешикташа" (Фикрет Орман) и "Фенербахче" (Али Коч) обсудили ситуацию с трансфером Коноплянки. Али Коч обратился к своему коллеге и сказал : "Если вы хотите, чтобы мы ушли с дороги и не мешали вам подписать Коноплянку, то давайте это обсудим. Но не стоит поднимать цену на этого футболиста".

На что Орман ему ответил: "Али, этот парень не хочет играть в Турции. Я работал несколько лет над этим трансфером. Я бы посоветовал вам не тратить время на Коноплянку".

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В матче против сборной Сербии Евгений Коноплянка отметился дублем.