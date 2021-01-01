Тухель хочет тренировать "Барселону"

Томас Тухель работал в Париже 2 года. Фото: Reuters

Бывший тренер ПСЖ Томас Тухель хочет стать наставником "Барселоны".

Немецкий специалист планирует изменить Рональда Кумана на посту наставника каталонцев, повитовив журналист Кристиана Фалк в твиттер.

"Барселона" будет менять тренера, если команда не сможет добиться у успеха в поточному сезоне.

Также для Тухеля интересными были бы варианты работы в АПЛ. Бывший наставник ПСЖ не против возглавить "Арсенал" или "Челси".

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Тухель возглавлял ПСЖ с 2018-го по 2020-му году. До этого тренировал "Кельн" и "Боруссию" Дортмунд.