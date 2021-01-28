Тухель дебютировал в "Челси" нулевой ничьей

Тухель призвал футболистов дорожить мячом. Фото Рейтер

Новый тренер Томас Тухель провел первую тренировку в "Челси" во вторник вечером – а уже в среду дебютировал в АПЛ. Соперник – "Вулверхэмптон", которому лондонцы проиграли в первом круге 1:2. Тогда – в середине декабря – только начинался период, закончившийся увольнением Лэмпарда. Теперь – новый старт с новым тренером.

"Челси" выглядел посвежевшим, много владел мячом и много атаковал, но забить все-таки не смог – 0:0. Сообщает "Трибуна".

В еще одном матче Английской Премьер-лиги "Эвертон" дома поделил очки с "Лестером" – 1:1.

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"Челси" остался на восьмом месте – 30 очков. "Вулверхэмптон" на 13-ом. В команды 23 зачетных балла.